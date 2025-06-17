СNN: разведка США оценивает, что для создания ядерного оружия Ирану понадобится три года

Израиль заявляет, что Иран быстро приближается к созданию ядерного оружия – в то же время американская разведка утверждает, что для этого стране нужно не менее трех лет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN со ссылкой на источники.

Когда на прошлой неделе Израиль начал серию ударов по Ирану, он выступил с рядом предупреждений относительно ядерной программы этой страны. Мол, Иран быстро приближается к точке невозврата в своих стремлениях получить ядерное оружие – поэтому удары были необходимы, чтобы предотвратить такой результат.

Однако американская разведка пришла к другому выводу. По ее данным, Иран не только не ведет активных работ над созданием ядерного оружия, но и, по словам четырех человек, знакомых с оценкой, ему нужно еще до трех лет, чтобы изготовить и доставить его к выбранной цели.

В то же время другой неназванный американский чиновник заявил CNN, что Иран "приблизился к созданию (ядерного оружия) настолько, насколько это вообще возможно; если Иран захочет его создать, у него есть все необходимое".

Сейчас, после нескольких дней израильских авиаударов, американские разведчики считают, что израильские удары отбросили иранскую ядерную программу на несколько месяцев.

Несмотря на то, что Израиль нанес значительный ущерб иранскому объекту в Натанзе, где расположены центрифуги, необходимые для обогащения урана, второй, хорошо укрепленный объект обогащения в Фордоу, остался практически неповрежденным.

По словам экспертов по вопросам обороны, Израиль не имеет возможности нанести ущерб Фордоу без специального вооружения и воздушной поддержки США.

Напомним, президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит лидеров G7 в Канаде, чтобы сосредоточиться на обострении ситуации вокруг Израиля и Ирана.

Отвечая на вопросы журналистов на борту Air Force One, он заявил, что прекращение конфликта возможно только при условии настоящего завершения ядерного спора с Тегераном.