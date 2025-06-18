Трамп поговорив з Нетаньягу на тлі чуток про можливість удару США по Ірану

Президент США Дональд Трамп у вівторок провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NBC News.

Зміст телефонної розмови невідомий.

Трамп, який вранці повернувся до Вашингтона, достроково покинувши саміт "Групи семи" в Канаді, провів день у Білому домі, консультуючись зі своїми радниками та командою з питань національної безпеки на тлі триваючого обміну ракетними ударами між Ізраїлем та Іраном.

Президент не висловився щодо того, чи приєднаються США до Ізраїлю в бомбардуванні ядерних об'єктів Ірану.

Разом з тим ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп обмірковує можливість підтримати Ізраїль і завдати ударів по іранських ядерних обʼєктах.

У вівторок Трамп несподівано розродився погрозами в бік Ірану та його верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, вимагаючи "беззастережної капітуляції" від країни.