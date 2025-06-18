Трамп поговорил с Нетаньяху на фоне слухов о возможности удара США по Ирану

Президент США Дональд Трамп во вторник провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NBC News.

Содержание телефонного разговора неизвестно.

Трамп, который утром вернулся в Вашингтон, досрочно покинув саммит "Группы семи" в Канаде, провел день в Белом доме, консультируясь со своими советниками и командой по вопросам национальной безопасности на фоне продолжающегося обмена ракетными ударами между Израилем и Ираном.

Президент не высказался по поводу того, присоединятся ли США к Израилю в бомбардировке ядерных объектов Ирана.

Вместе с тем СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп обдумывает возможность поддержать Израиль и нанести удары по иранским ядерным объектам.

Во вторник Трамп неожиданно разразился угрозами в адрес Ирана и его верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, требуя "безоговорочной капитуляции" от страны.