Свириденко розповіла про переговори зі США щодо підтримки оборонних проєктів в Україні

Українська делегація провела у Канаді переговори з американськими колегами щодо можливості підтримки оборонних проєктів в Україні в рамках спільного інвестиційного фонду, створеного минулого місяця.

Про це повідомила віцепрем’єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко у середу, пише "Європейська правда".

За словами Свириденко, українська делегація зустрілася з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, щоб обговорити питання про інвестиційний фонд для відбудови України.

"Переговори були зосереджені на розширенні повноважень фонду для підтримки проєктів оборонного сектора в Україні", – повідомила Свириденко у соцмережі Х.

Нагадаємо, Верховна Рада 8 травня проголосувала за ратифікацію так званої "угоди про надра" зі США та створення українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон 12 травня.

13 травня Україна підписала дві комерційні угоди з Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США у розвиток ратифікованої угоди про створення українсько-американського інвестиційного фонду.

А 4 червня Верховна Рада схвалила внесення змін у Бюджетний кодекс для реалізації підписаної зі США угоди щодо корисних копалин.

Детальніше у статті: Копалини в обмін на зброю. Що увійшло в угоду України зі США та які ризики лишаються.