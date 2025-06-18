Свириденко рассказала о переговорах с США по поддержке оборонных проектов в Украине

Украинская делегация провела в Канаде переговоры с американскими коллегами о возможности поддержки оборонных проектов в Украине в рамках совместного инвестиционного фонда, созданного в прошлом месяце.

Об этом сообщила вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко в среду, пишет "Европейская правда".

По словам Свириденко, украинская делегация встретилась с министром финансов США Скоттом Бессентом, чтобы обсудить вопрос об инвестиционном фонде для восстановления Украины.

"Переговоры были сосредоточены на расширении полномочий фонда для поддержки проектов оборонного сектора в Украине", – сообщила Свириденко в соцсети Х.

Напомним, Верховная Рада 8 мая проголосовала за ратификацию так называемого "соглашения о недрах" с США и создание украинско-американского инвестиционного фонда восстановления. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон 12 мая.

13 мая Украина подписала два коммерческих соглашения с Международной финансовой корпорацией развития США в развитие ратифицированного соглашения о создании украинско-американского инвестиционного фонда.

А 4 июня Верховная Рада одобрила внесение изменений в Бюджетный кодекс для реализации подписанного с США соглашения по полезным ископаемым.

Подробнее в статье: Полезные ископаемые в обмен на оружие. Что вошло в соглашение Украины с США и какие риски остаются.