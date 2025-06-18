Трамп о возможном ударе по Ирану: "Никто не знает, что я хочу сделать"

Президент США Дональд Трамп в среду оставил без ответа вопрос о потенциальном участии Соединенных Штатов в ударах Израиля по иранским целям.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трампа сказал, общаясь с журналистами возле Белого дома.

Трамп отказался отвечать на вопрос о привлечении США к военным действиям в Иране. "Я не могу этого сказать", – сказал он.

"Я могу это сделать, а могу и не сделать. Никто не знает, что я хочу сделать. Но я могу сказать вот что: у Ирана много проблем и он хочет вести переговоры", – заявил Трамп.

Затем он повторил свое утверждение, которое высказывал несколько раз в течение последних дней, что Иран должен был бы быть более готовым к переговорам до того, как Израиль нанес удар.

Трамп также отметил, что иранские переговорщики предложили возможность приехать в Белый дом, хотя, по его словам, это "будет сложно для них".

Он также заявил, что не уверен, как долго продлится конфликт, учитывая, что иранская система противовоздушной обороны почти уничтожена.

"Два очень простых слова: безоговорочная капитуляция", – сказал также он.

Трамп также выразил убеждение, что иранцы имеют "злые намерения" относительно ядерной программы страны.

Вместе с тем Трамп добавил, что он любит иранцев и встретил многих из них в течение своей карьеры.

Во вторник Трамп неожиданно разродился угрозами в сторону Ирана и его верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, требуя "безоговорочной капитуляции" от страны.

В среду верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил Соединенные Штаты, что любое участие американских сил в военных ударах Израиля по Исламской республике повлечет для Вашингтона "непоправимый ущерб".