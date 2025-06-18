Болтон: риторика Трампа рухається у бік глибшого втручання США на Близькому Сході

Риторика президента США Дональда Трампа про те, чи приєднатися до Ізраїлю і почати бомбардування Ірану, схиляється у напрямку більш прямого втручання Сполучених Штатів у конфлікт.

Таку думку висловив Politico колишній радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон, пише "Європейська правда".

Болтон відзначив, що Трамп зазвичай розмовляє з багатьма різними людьми, поки не знайде того, хто погоджується з його попередньо сформованою думкою. "Його риторика, здається, рухається в бік більш прямого втручання США", – вважає Болтон.

Ізраїль почав бомбардування ядерних об'єктів та інших цілей в Ірані минулого четверга. Хоча Болтон покинув першу адміністрацію Трампа в 2019 році і зараз є одним з найвідоміших консервативних критиків президента, він наполягає, що процес прийняття рішень Трампом залишається незмінним.

Болтон сказав, що на Трампа найбільший вплив щодо Ірану мають голоси, які закликають до ескалації.

"Можливо, багато хто в Європі не розуміє – у США найбільш проізраїльською спільнотою є євангельські християни, які були сильною частиною бази Трампа", – сказав він. "Це було дуже очевидно під час його першого терміну, і я думаю, що ви бачите це і в другому", – додав Болтон.

Прагнення до війни відштовхує більш ізоляціоністських прихильників Трампа, і президент також відмежовується від оцінок, які ставлять під сумнів характер загрози, яку становить Іран.

Директор Національної розвідки Тулсі Габбард у березні свідчила перед Конгресом США, що розвідувальне співтовариство продовжує вважати, що Іран не веде активної діяльності з розробки ядерної зброї. Але коли на початку цього тижня йому нагадали про цей коментар, Трамп відмахнувся: "Мені байдуже, що вона сказала".

У результаті, застеріг Болтон, політика формується більше на основі особистих інстинктів, ніж обґрунтованих обговорень: "Він може ухвалювати добре поінформовані рішення, або покладатися на спалахи нейронів – як це і робить Трамп".

У середу Трамп залишив без відповіді запитання стосовно потенційної участі Сполучених Штатів в ударах Ізраїлю по іранських цілях.