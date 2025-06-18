Болтон: риторика Трампа движется в сторону более глубокого вмешательства США на Ближнем Востоке

Риторика президента США Дональда Трампа о том, присоединиться ли к Израилю и начать бомбардировки Ирана, склоняется в сторону более прямого вмешательства Соединенных Штатов в конфликт.

Такое мнение высказал Politico бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, пишет "Европейская правда".

Болтон отметил, что Трамп обычно разговаривает со многими разными людьми, пока не найдет того, кто соглашается с его предварительно сформированным мнением. "Его риторика, кажется, движется в сторону более прямого вмешательства США", – считает Болтон.

Израиль начал бомбардировки ядерных объектов и других целей в Иране в минувший четверг. Хотя Болтон покинул первую администрацию Трампа в 2019 году и сейчас является одним из самых известных консервативных критиков президента, он настаивает, что процесс принятия решений Трампом остается неизменным.

Болтон сказал, что на Трампа наибольшее влияние в отношении Ирана оказывают голоса, призывающие к эскалации.

"Возможно, многие в Европе не понимают – в США наиболее произраильским сообществом являются евангельские христиане, которые были сильной частью базы Трампа", – сказал он. "Это было очень очевидно во время его первого срока, и я думаю, что вы видите это и во втором", – добавил Болтон.

Стремление к войне отталкивает более изоляционистских сторонников Трампа, и президент также дистанцируется от оценок, которые ставят под сомнение характер угрозы, которую представляет Иран.

Директор Национальной разведки Тулси Габбард в марте свидетельствовала перед Конгрессом США, что разведывательное сообщество продолжает считать, что Иран не ведет активной деятельности по разработке ядерного оружия. Но когда в начале этой недели ему напомнили об этом комментарии, Трамп отмахнулся: "Мне все равно, что она сказала".

В результате, предостерег Болтон, политика формируется больше на основе личных инстинктов, чем обоснованных обсуждений: "Он может принимать хорошо информированные решения или полагаться на вспышки нейронов – как это и делает Трамп".

В среду Трамп оставил без ответа вопрос о потенциальном участии Соединенных Штатов в ударах Израиля по иранским целям.