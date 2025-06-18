Понад 70 євродепутатів можуть приєднатись до ЛГБТ-прайду в Будапешті

Десятки депутатів Європарламенту, як очікується, візьмуть участь у ЛГБТ-прайді в Будапешті наприкінці червня, незважаючи на спроби угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана заборонити цей захід.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Під час дебатів у Європарламенті в середу депутати з ліберальних, лівих і зелених партій пообіцяли прибути 28 червня до Будапешта, щоб взяти участь у прайді на знак солідарності з угорською ЛГБТ-спільнотою.

"Я та 70 моїх колег зробимо те, чого не зробить (Європейська. – Ред.) комісія. Ми приїдемо на прайд. Ми покажемо угорцям, що вони не самотні", – заявила нідерландська євродепутатка від "Зелених" Тінеке Стрік.

Лідерка соціалістів у Європарламенті Ірацхе Гарсія Перес звернулася безпосередньо до ЛГБТ+ спільноти Угорщини: "Ми бачимо вас, ми чуємо вас, і 28 червня ми будемо марширувати разом з вами в Будапешті, пліч-о-пліч, гордо і голосно".

Угорська євродепутатка Кінга Гал своєю чергою сказала, що дискусія в Європарламенті "ідеально вписується в полювання на відьом та істерію, які ми спостерігаємо вже кілька років щодо Угорщини".

Її підтримали депутати з крайніх правих партій Франції, Італії, Іспанії та Німеччини.

Як відомо, угорський парламент, в якому партія прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" має значну більшість, у березні ухвалив закон, який створює правову основу для заборони заходів ЛГБТ+ під приводом захисту дітей.

Пізніше також були внесені відповідні поправки в Основний закон Угорщини, на підставі яких поліція вже тричі блокувала проведення маршу проти гомофобії та трансфобії в Будапешті.

Але мер Будапешта Гергей Корачонь заявив, що місто проведе 28 червня прайд ЛГБТ+ у форматі муніципального заходу на підтримку свободи, аби обійти законодавчу заборону.

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