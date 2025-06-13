У Будапешті втретє заборонили ЛГБТ-акцію, прикрившись турботою про дітей

Поліція Будапешта вже втретє забороняє проведення маршу проти гомофобії та трансфобії у місті, посилаючись на нібито шкоду, яку він може становити для неповнолітніх.

Про це йдеться в рішенні поліції, на яке посилається "Європейська правда".

У своєму рішенні про заборону, оголошеному у пʼятницю, поліція Будапешта повторює попередні аргументи про те, що марш проти гомофобії та трансфобії може перетворитись на заборонений гей-прайд – адже обидва заплановані на 28 червня.

Також не можна виключити, що під час зібрання діти віком до 18 років "обов'язково зіткнуться" з представниками ЛГБТ-спільноти, що прямо заборонено Основним законом Угорщини, стверджують правоохоронці.

До свого рішення, як і в попередній раз, поліція Будапешті додала фотографії попередніх прайдів у Будапешті, які нібито мають довести неприйнятність подібних заходів.

Зазначимо, що дві попередні заборони організатори маршу проти гомофобії та трансфобії успішно оскаржували у Верховному суді Угорщини, який констатував, що поліція не могла довести, буцімто марш суперечить угорському законодавству.

Раніше п’ять правозахисних організацій, зокрема Amnesty International, подали позов до Верховного суду Угорщини проти нещодавно ухваленого угорського законодавства, що дає можливість забороняти прайд-марші ЛГБТ-спільноти.

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