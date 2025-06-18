Более 70 евродепутатов могут присоединиться к ЛГБТ-прайду в Будапеште

Десятки депутатов Европарламента, как ожидается, примут участие в ЛГБТ-прайде в Будапеште в конце июня, несмотря на попытки венгерского премьер-министра Виктора Орбана запретить это мероприятие.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Во время дебатов в Европарламенте в среду депутаты от либеральных, левых и зеленых партий пообещали прибыть 28 июня в Будапешт, чтобы принять участие в прайде в знак солидарности с венгерским ЛГБТ-сообществом.

"Я и 70 моих коллег сделаем то, чего не сделает (Европейская. – Ред.) комиссия. Мы приедем на прайд. Мы покажем венграм, что они не одиноки", – заявила нидерландская евродепутат от "Зеленых" Тинеке Стрик.

Лидер социалистов в Европарламенте Ирацхе Гарсия Перес обратилась непосредственно к ЛГБТ+ сообществу Венгрии: "Мы видим вас, мы слышим вас, и 28 июня мы будем маршировать вместе с вами в Будапеште, плечом к плечу, гордо и громко".

Венгерская евродепутат Кинга Гал, в свою очередь, сказала, что дискуссия в Европарламенте "идеально вписывается в охоту на ведьм и истерию, которые мы наблюдаем уже несколько лет в отношении Венгрии".

Ее поддержали депутаты из крайне правых партий Франции, Италии, Испании и Германии.

Как известно, венгерский парламент, в котором партия премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" имеет значительное большинство, в марте принял закон, который создает правовую основу для запрета мероприятий ЛГБТ+ под предлогом защиты детей.

Позже также были внесены соответствующие поправки в Основной закон Венгрии, на основании которых полиция уже трижды блокировала проведение марша против гомофобии и трансфобии в Будапеште.

Но мэр Будапешта Гергей Корачонь заявил, что город проведет 28 июня прайд ЛГБТ+ в формате муниципального мероприятия в поддержку свободы, чтобы обойти законодательный запрет.

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