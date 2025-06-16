Мер Будапешта обіцяє провести марш ЛГБТ+ попри заборону закону

Мер Будапешта Гергей Корачонь заявив, що місто проведе 28 червня прайд ЛГБТ+ у форматі заходу на підтримку свободи, аби обійти законодавчу заборону, ініційовану угорським урядом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Корачонь заявив у відео на Facebook.

Корачонь заявив, що влада Будапешта співпрацюватиме з організаторами Прайду і проведе його як муніципальний захід про святкування свободи, на який не потрібен дозвіл влади.

"У цьому місті немає громадян першого чи другого сорту. У цьому місті ми знаємо, що вільними ми можемо бути лише разом. Тому в цьому місті не можна заборонити ані свободу, ані любов, і Будапештський Прайд також не можна заборонити", – сказав мер.

В уряді Угорщини поки не відреагували на заяву Корачоня.

Як відомо, угорський парламент, в якому партія прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" має значну більшість, у березні ухвалив закон, який створює правову основу для заборони заходів ЛГБТ+ під приводом захисту дітей.

Пізніше також були внесені відповідні поправки в Основний закон Угорщини, на підставі яких поліція вже тричі блокувала проведення маршу проти гомофобії та трансфобії в Будапешті.

Раніше п’ять правозахисних організацій, зокрема Amnesty International, подали позов до Верховного суду Угорщини проти законодавства, що дає можливість забороняти прайд-марші ЛГБТ-спільноти.

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