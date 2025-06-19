У Німеччині критикують Мерца за фразу про "брудну роботу" Ізраїлю

У Німеччині низка політиків із різних партій розкритикували канцлера Фрідріха Мерца за його висловлювання про те, що "Ізраїль робить за всіх брудну роботу", завдаючи ударів по Ірану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Зокрема, заступниця голови фракції Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у Бундестазі Зімт’є Меллер закликала обережніше добирати слова, говорячи про "надзвичайно чутливу й украй небезпечну" ситуацію на Близькому Сході.

"Саме в такі моменти всі політики мають демонструвати дипломатичну стриманість у своїх публічних заявах", – наголосила вона.

Депутат Бундестагу та експерт СДПН із зовнішньої політики Ральф Штегнер назвав слова канцлера такими, що "викликають подив" і "віддзеркалюють погляд, далекий від позиції соціал-демократів".

Представник СДПН з міжнародних питань Адис Ахметович підтвердив, що висловлювання Мерца викликало нерозуміння в лавах фракції.

Депутат від "Зелених" Антон Гофрайтер назвав висловлювання канцлера "невдалим", нагадавши, що, згідно з опитуваннями, 80-90 відсотків іранців виступають проти ісламістського режиму в Тегерані.

За його словами, під час ізраїльських ударів гинуть і цивільні, які можуть бути опозиційно налаштовані до режиму.

Його однопартійка Луїзе Амтсберг зазначила: "Замість цинічних і некомпетентних коментарів з боку канцлера я очікую від уряду всіх можливих зусиль для деескалації цієї напруженої ситуації".

Співголова фракції Лівої партії в Бундестазі Сьорен Пельманн розцінив заяву Мерца як "відмову від принципів міжнародного права" та "ухвалення логіки сили".

"Це – скандал, який серйозно шкодить авторитету Німеччини в ООН і на міжнародній арені", – переконаний він.

Як відомо, Мерц заявив, що вдячний Ізраїлю за дії, які той вживає проти Ірану.

Як зазначав німецький канцлер, дії проти Ірану – "це брудна робота, яку Ізраїль робить для нас усіх".

Тим часом президент США Дональд Трамп розродився погрозами в бік Ірану та його верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, вимагаючи "беззастережної капітуляції" від країни.

У середу Хаменеї попередив Сполучені Штати, що будь-яка участь американських сил у військових ударах Ізраїлю по Ісламській республіці спричинить для Вашингтона "непоправну шкоду".