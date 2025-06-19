В Германии критикуют Мерца за фразу о "грязной работе" Израиля

В Германии ряд политиков из разных партий раскритиковали канцлера Фридриха Мерца за его высказывание о том, что "Израиль делает за всех грязную работу", нанося удары по Ирану.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В частности, заместитель председателя фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Зимтье Меллер призвала осторожнее подбирать слова, говоря о "чрезвычайно чувствительной и крайне опасной" ситуации на Ближнем Востоке.

"Именно в такие моменты все политики должны демонстрировать дипломатическую сдержанность в своих публичных заявлениях", – подчеркнула она.

Депутат Бундестага и эксперт СДПГ по внешней политике Ральф Штегнер назвал слова канцлера "вызывающими удивление" и "отражающими взгляд, далекий от позиции социал-демократов".

Представитель СДПГ по международным вопросам Адис Ахметович подтвердил, что высказывание Мерца вызвало непонимание в рядах фракции.

Депутат от "Зеленых" Антон Хофрайтер назвал высказывание канцлера "неудачным", напомнив, что, согласно опросам, 80-90 процентов иранцев выступают против исламистского режима в Тегеране.

По его словам, во время израильских ударов гибнут и гражданские, которые могут быть оппозиционно настроены к режиму.

Его однопартиец Луизе Амтсберг отметила: "Вместо циничных и некомпетентных комментариев со стороны канцлера я ожидаю от правительства всех возможных усилий для деэскалации этой напряженной ситуации".

Сопредседатель фракции Левой партии в Бундестаге Сёрен Пельманн расценил заявление Мерца как "отказ от принципов международного права" и "принятие логики силы".

"Это – скандал, который серьезно вредит авторитету Германии в ООН и на международной арене", – убежден он.

Как известно, Мерц заявил, что благодарен Израилю за действия, которые тот предпринимает против Ирана.

Как отмечал немецкий канцлер, действия против Ирана – "это грязная работа, которую Израиль делает для нас всех".

Тем временем президент США Дональд Трамп разродился угрозами в сторону Ирана и его верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, требуя "безоговорочной капитуляции" от страны.

В среду Хаменеи предупредил Соединенные Штаты, что любое участие американских сил в военных ударах Израиля по Исламской республике повлечет для Вашингтона "непоправимый ущерб".