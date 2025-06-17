Канцлер Німеччини: Ізраїль робить за нас брудну роботу в Ірані

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що вдячний Ізраїлю за дії, які той вживає проти Ірану.

Таке він сказав в інтервʼю телеканалу ZDF, повідомляє "Європейська правда".

За словами Мерца, дії проти Ірану – "це брудна робота, яку Ізраїль робить для нас усіх".

Він нагадав, що іранський режим "приніс смерть і руйнування всьому світу, терактами, вбивствами, "Хезболлою", ХАМАС", підкресливши, що терористичний напад на Ізраїль 7 жовтня 2023 року "ніколи не був би можливий без режиму в Тегерані".

"Я можу тільки висловити велику повагу до того, що ізраїльська армія, ізраїльське керівництво мали сміливість це зробити. Інакше ми, можливо, місяцями і роками спостерігали б за терором цього режиму – можливо, ще й з ядерною зброєю в їхніх руках", – додав німецький канцлер.

Мерц наголосив, що в разі готовності Ірану до переговорів про його ядерну програму "подальші військові інтервенції не будуть потрібні", інакше ж "на порядку денному буде повне знищення іранської програми створення ядерної зброї".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп достроково покинув саміт лідерів G7 у Канаді, щоби зосередитись на загостренні ситуації навколо Ізраїлю та Ірану.

Відповідаючи на запитання журналістів на борту Air Force One, він заявив, що припинення конфлікту можливе лише за умови справжнього завершення ядерної суперечки з Тегераном.