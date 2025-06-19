У Греції вважають, що лише США можуть посадити Ізраїль та Іран за стіл переговорів

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що лише Сполучені Штати мають достатній вплив, щоб залучити Ізраїль та Іран до переговорів.

Про це він сказав у коментарі Reuters на полях енергетичної конференції в Афінах, передає "Європейська правда".

Міцотакіс вважає, що Європа самостійно "не має необхідного впливу, щоб посадити сторони за стіл переговорів".

"Лише Сполучені Штати можуть це зробити. Тож, на мою думку, саме президент США має вирішити, яким шляхом йти", – зазначив грецький прем’єр.

Також він стурбований "будь-якими факторами, які можуть підштовхнути інфляцію вгору та серйозно порушити енергетичні ринки".

Він додав, що Греція також серйозно занепокоєна безпекою близько 180 грецьких або під грецьким прапором суден, які перебувають у ширшому регіоні Перської затоки.

Звернемо увагу, агентство писало, що європейські міністри і топдипломатка ЄС Кая Каллас у п’ятницю, 20 червня, проведуть переговори з Іраном щодо його ядерної програми.

Нещодавно президент США Дональд Трамп розповів, що іранські переговорники запропонували, щоб вони приїхали на перемовини до Білого дому на тлі ізраїльської кампанії бомбардувань.

Водночас в Ірані ці твердження очільника Білого дому спростували.