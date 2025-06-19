В Греции считают, что только США могут посадить Израиль и Иран за стол переговоров

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что только Соединенные Штаты имеют достаточное влияние, чтобы привлечь Израиль и Иран к переговорам.

Об этом он сказал в комментарии Reuters на полях энергетической конференции в Афинах, передает "Европейская правда".

Мицотакис считает, что Европа самостоятельно "не имеет необходимого влияния, чтобы посадить стороны за стол переговоров".

"Только Соединенные Штаты могут это сделать. Поэтому, по моему мнению, именно президент США должен решить, каким путем идти", – отметил греческий премьер.

Также он обеспокоен "любыми факторами, которые могут подтолкнуть инфляцию вверх и серьезно нарушить энергетические рынки".

Он добавил, что Греция также серьезно обеспокоена безопасностью около 180 греческих или под греческим флагом судов, находящихся в более широком регионе Персидского залива.

Обратим внимание, агентство писало, что европейские министры и топ-дипломат ЕС Кая Каллас в пятницу, 20 июня, проведут переговоры с Ираном по его ядерной программе.

Недавно президент США Дональд Трамп рассказал, что иранские переговорщики предложили, чтобы они приехали на переговоры в Белый дом на фоне израильской кампании бомбардировок.

В то же время в Иране эти утверждения главы Белого дома опровергли.