Іранці заперечили слова Трампа про їхнє бажання навідатись у Білий дім

Дипломатична місія Ірану при ООН в Нью-Йорку відреагувала на заяви Дональда Трампа про те, що іранські переговорники хочуть відвідати Білий дім.

Реакцію місія розмістила у своєму профілі у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

У середу Дональд Трамп розповів, що іранські переговорники запропонували, щоб вони приїхали на перемовини до Білого дому на тлі ізраїльської кампанії бомбардувань.

"Жоден іранський посадовець ніколи не просив принизливо стояти біля воріт Білого дому. Єдина річ, що гірша за його брехню – це його боягузлива загроза "ліквідувати" верховного лідера Ірану", – йдеться в повідомленні місії.

У дописі також сказано, що Іран не веде переговорів "під тиском" і відповість на будь-яку погрозу зустрічною погрозою, а на будь-які дії – взаємними заходами.

У вівторок Трамп розродився погрозами в бік Ірану та його верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, вимагаючи "беззастережної капітуляції" від країни.

У середу Хаменеї попередив Сполучені Штати, що будь-яка участь американських сил у військових ударах Ізраїлю по Ісламській республіці спричинить для Вашингтона "непоправну шкоду".