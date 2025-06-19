Reuters: країни Європи проведуть ядерні переговори з Іраном

Європейські міністри і топдипломатка ЄС Кая Каллас у п’ятницю, 20 червня, проведуть переговори з Іраном щодо його ядерної програми.

Про це стало відомо агентству Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Переговори відбудуться у швейцарській Женеві. Окрім Каллас, в них візьмуть участь міністри закордонних справ Великої Британії, Франції і Німеччини.

Джерело агентства з німецького представництва ЄС розповіло, що міністри спочатку зустрінуться з Каллас у консульстві Німеччини в Женеві, а потім проведуть спільну зустріч з міністром закордонних справ Ірану.

Мета переговорів, які, за словами джерела, проходять у координації з США, – переконати іранську сторону дати тверді гарантії, що вона буде використовувати свою ядерну програму виключно в цивільних цілях.

За словами джерела, після переговорів відбудеться структурований діалог на експертному рівні.

Нагадаємо, у середу президент США Дональд Трамп розповів, що іранські переговорники запропонували, щоб вони приїхали на перемовини до Білого дому на тлі ізраїльської кампанії бомбардувань.

Водночас в Ірані ці твердження очільника Білого дому спростували.