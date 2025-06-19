Болгария закрыла посольство в Тегеране и эвакуировала дипломатический персонал

Болгария закрыла свое посольство в Тегеране и эвакуировала дипломатический персонал и членов их семей в соседний Азербайджан на фоне обострения конфликта между Ираном и Израилем.

Об этом заявил премьер-министр Болгарии Росен Желязков, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Желязков заявил, что из посольства были эвакуированы 12 человек вместе с семьями после того, как Израиль призвал жителей покинуть третий район Тегерана.

"Посольство Болгарии находится непосредственно рядом с этой территорией, поэтому мы решили вывезти наших дипломатов из страны", – сказал он.

В то же время болгарский премьер заверил, что посольство продолжит работу с Баку.

Желязков добавил, что сотрудники ехали в конвое шесть часов до границы, где еще шесть часов ждали через пограничный контроль.

Как известно, в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, касающихся ядерной программы, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия. После того начался обмен ударами.

16 июня министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос заявил, что его государство получило запросы от нескольких государств Европейского Союза о помощи в эвакуации с Ближнего Востока.

Также писали, что около 100 человек, эвакуированных из Израиля, прибыли в Вильнюс утром в четверг, 19 июня, а глава МИД Франции заявил, что его страна готовится помочь своим гражданам в Израиле и Иране покинуть эти страны.