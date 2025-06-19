Франція готується евакуювати своїх громадян з Ізраїлю та Ірану

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що його країна готується допомогти своїм громадянам в Ізраїлі та Ірані залишити ці країни.

Про це він заявив під час спілкування із журналістами у четвер, 19 червня, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Барро повідомив, що до кінця тижня буде організовано конвой для французьких громадян без власних засобів пересування, який доставить їх до турецького або вірменського кордонів з Ірану, щоб вони могли дістатися аеропортів у цих країнах.

"Громадяни Франції в Ізраїлі зможуть сідати в автобуси з п’ятниці зранку на кордоні з Йорданією для поїздки до аеропортів Йорданії, а до кінця тижня буде організовано чартерний рейс з Аммана для допомоги в евакуації екстрених випадків", – додав глава МЗС Франції.

Як відомо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї. Після того почався обмін ударами.

16 червня міністр закордонних справ Кіпру Константінос Комбос заявив, що його держава отримала запити від кількох держав Європейського Союзу про допомогу в евакуації з Близького Сходу.

Також писали, що близько 100 людей, евакуйованих з Ізраїлю, прибули до Вільнюса вранці в четвер, 19 червня.