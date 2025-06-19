Литва евакуювала з Ізраїлю близько 100 людей

Близько 100 людей, евакуйованих з Ізраїлю, прибули до Вільнюса вранці в четвер, 19 червня.

Про це пише литовський мовник LRT, передає "Європейська правда".

Група, що складалася з громадян Литви та інших національностей, розпочала подорож автобусом з Тель-Авіва у вівторок, 17 червня, перетнувши суходолом кордон до аеропорту Акаби в Йорданії, де згодом сіли на рейс до Литви.

Евакуація супроводжувалася численними затримками, спричиненими ремонтом літака та складними умовами авіації в регіоні. Спочатку виліт із Акаби був запланований на вечір 17 червня.

Вартість евакуації оцінюється приблизно в 200 тисяч євро. Водночас прем’єр-міністр Гінтаутас Палуцкас наголосив, що громадянам Литви не доведеться платити за евакуацію.

Очікується, що три чверті витрат покриє Європейський Союз через Механізм цивільного захисту, решту профінансує уряд Литви.

Як відомо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї. Після того почався обмін ударами.

16 червня міністр закордонних справ Кіпру Константінос Комбос заявив, що його держава отримала запити від кількох держав Європейського Союзу про допомогу в евакуації з Близького Сходу.

А прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс вважає, що лише Сполучені Штати мають достатній вплив, щоб залучити Ізраїль та Іран до переговорів.