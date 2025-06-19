Неподалеку от посольства Литвы в Тель-Авиве упала ракета

Утром в четверг, 19 июня, вблизи посольства Литвы в Тель-Авиве упала ракета.

Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, пишет LRT, передает "Европейская правда".

Ракета упала вблизи посольства Литвы в Тель-Авиве рано утром, 19 июня, что повлекло созыв чрезвычайного заседания Центра по чрезвычайным ситуациям при МИД Литвы.

"Посол сообщил, что ни наша миссия, ни дипломаты не пострадали. Вопрос безопасности и защищенности наших дипломатов для нас очень важен, мы находимся с ними на постоянной связи", – заявил Будрис.

По словам Будриса, ракета попала на территории того же комплекса, в котором расположена литовская дипломатическая миссия.

В ответ в четверг утром Центр по чрезвычайным ситуациям МИД собрался для оценки изменений ситуации с безопасностью. Ожидается, что центр предоставит рекомендации относительно того, должны ли сотрудники литовского посольства оставаться на своих постах, а также будет собирать информацию о лицах, которые все еще хотят покинуть Израиль.

Дополнено в 15:15. В МИД Литвы заявили, что страна решила эвакуировать семьи своих дипломатов и часть несущественного персонала из Израиля.

"Сегодня мы решили, что члены семей и несущественный персонал должны быть эвакуированы. Когда дипломаты позаботятся о своих семьях, им будет легче выполнять свои функции", – заявила представительница МИД Литвы Аисте Станкевичене.

Также писали, что около 100 человек, эвакуированных из Израиля, прибыли в Вильнюс утром в четверг, 19 июня, а глава МИД Франции заявил, что его страна готовится помочь своим гражданам в Израиле и Иране покинуть эти страны.

Также писали, что Болгария закрыла свое посольство в Тегеране и эвакуировала дипломатический персонал и членов их семей в соседний Азербайджан на фоне обострения конфликта между Ираном и Израилем.