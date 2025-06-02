Зеленський назвав важливі питання у перемовинах із Росією у Стамбулі

Президент Володимир Зеленський не впевнений, що російська делегація буде готова до продуктивної зустрічі у Стамбулі, проте назвав, які питання є важливими для України.

Про це він сказав перед самітом країн "Бухарестської дев’ятки" та Нордичних країн, транслює телеефір, пише "Європейська правда".

Зеленський, який 2 червня перебуває у Литві на саміті країн "Бухарестської дев’ятки" та Нордичних країн, нагадав, що паралельно у турецькому Стамбулі перебуває українська делегація.

"Я говорив з моїм міністром оборони рано вранці – тож вони готуються до зустрічі. Я не впевнений, що росіяни будуть готові до продуктивних зустрічей, але ми завжди маємо розраховувати на певні рішення", – сказав він.

За словами президента, для України важливими питаннями є: безумовне припинення вогню, гуманітарні питання щодо повернення викрадених дітей, а також – питання "цивільних в'язнів і журналістів, політичних в'язнів".

Він наголосив на важливості повернення їх усіх додому.

Як інформували, очікується, що переговори із російською делегацією розпочнуться близько 13:00 за Києвом. Перед ними перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та член української делегації Олександр Бевз скоординували позиції з представниками європейських партнерів України – Німеччини, Італії та Великої Британії.

Ще варто звернути увагу, що попередні переговори між Україною та Росією відбулись 16 травня у Стамбулі. Тоді сторони домовились про обмін у форматі "1000 на 1000", після чого мали обмінятись власними баченнями припинення вогню і завершення війни.

Росія традиційно порушила домовленості та відмовилась надсилати свої пропозиції.