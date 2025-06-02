Зеленский назвал важные вопросы в переговорах с Россией в Стамбуле

Президент Владимир Зеленский не уверен, что российская делегация будет готова к продуктивной встрече в Стамбуле, однако назвал, какие вопросы являются важными для Украины.

Об этом он сказал перед саммитом стран "Бухарестской девятки" и Северных стран, транслирует телеэфир, пишет "Европейская правда".

Зеленский, который 2 июня находится в Литве на саммите стран "Бухарестской девятки" и Северных стран, напомнил, что параллельно в турецком Стамбуле находится украинская делегация.

"Я говорил с моим министром обороны рано утром – они готовятся к встрече. Я не уверен, что россияне будут готовы к продуктивным встречам, но мы всегда должны рассчитывать на определенные решения", – сказал он.

По словам президента, для Украины важными вопросами являются: безусловное прекращение огня, гуманитарные вопросы о возвращении похищенных детей, а также – вопрос "гражданских заключенных и журналистов, политических заключенных".

Он подчеркнул важность возвращения их всех домой.

Как сообщалось, ожидается, что переговоры с российской делегацией начнутся около 13:00 по Киеву. Перед ними первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и член украинской делегации Александр Бевз скоординировали позиции с представителями европейских партнеров Украины – Германии, Италии и Великобритании.

Еще стоит обратить внимание, что предыдущие переговоры между Украиной и Россией состоялись 16 мая в Стамбуле. Тогда стороны договорились об обмене в формате "1000 на 1000", после чего должны были обменяться собственными видениями прекращения огня и завершения войны.

Россия традиционно нарушила договоренности и отказалась направлять свои предложения.