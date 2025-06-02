Зеленський обговорив з генсеком НАТО "гідне представлення" України на саміті

Президент Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте на полях саміту "Бухарестської девʼятки" у Вільнюсі в понеділок.

Про це Зеленський написав у Telegram-каналі, повідомляє "Європейська правда".

Глава держави вказав, що розповів Рютте про домовленості щодо обміну полоненими та повернення дітей, досягнуті під час переговорів у Стамбулі, і про відмову Росії від безумовного припинення вогню.

"Тільки суттєве посилення тиску може цю відмову змінити", – наголосив глава держави.

Крім того, президент України й генсек НАТО обговорили наступні дипломатичні кроки та оборонну підтримку Києва з наголосом на збільшення далекобійності.

"Також важливо, щоб Україна була гідно представлена на наступному саміті НАТО в Гаазі. Це буде правильний сигнал Росії", – зазначив Зеленський.

Раніше стало відомо, що через президента США Дональда Трампа у НАТО готують мінідекларацію саміту в Гаазі – ймовірно, без згадки України.

Також ЗМІ писали, що американська сторона нібито виступає проти запрошення Володимира Зеленського на саміт НАТО. Проте держсекретар США Марко Рубіо заперечив таку інформацію.