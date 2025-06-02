Зеленский обсудил с генсеком НАТО "достойное представление" Украины на саммите

Президент Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на полях саммита "Бухарестской девятки" в Вильнюсе в понедельник.

Об этом Зеленский написал в Telegram-канале, сообщает "Европейская правда".

Глава государства указал, что рассказал Рютте о договоренностях по обмену пленными и возвращению детей, достигнутых во время переговоров в Стамбуле, и об отказе России от безусловного прекращения огня.

"Только существенное усиление давления может изменить этот отказ", – подчеркнул глава государства.

Кроме того, президент Украины и генсек НАТО обсудили следующие дипломатические шаги и оборонную поддержку Киева с акцентом на увеличение дальности стрельбы.

"Также важно, чтобы Украина была достойно представлена на следующем саммите НАТО в Гааге. Это будет правильный сигнал России", – отметил Зеленский.

Ранее стало известно, что из-за президента США Дональда Трампа в НАТО готовят мини-декларацию саммита в Гааге – вероятно, без упоминания Украины.

Также СМИ писали, что американская сторона якобы выступает против приглашения Владимира Зеленского на саммит НАТО. Однако госсекретарь США Марко Рубио опроверг такую информацию.