Президенти Литви, Польщі та Румунії: саміт НАТО має показати відданість Альянсу Україні

Президенти Литви, Польщі та Румунії заявили, що саміт НАТО у Гаазі, що має пройти в кінці червня, повинен показати відданість Альянсу Україні.

Про це йдеться у спільній заяві голів саміту, що пройшов у Вільнюсі за участю лідерів "Бухарестської дев'ятки" та Північної Європи, передає "Європейська правда".

Як сказано у заяві Гітанаса Науседи, Анджея Дуди та Нікушора Дана, які головували на зустрічі у Вільнюсі, "саміт у Гаазі має продемонструвати постійну підтримку та відданість НАТО Україні".

"Ми твердо стоїмо на рішенні та зобов'язаннях Альянсу щодо незворотного шляху України до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО. Україна має право обирати власні механізми безпеки та вирішувати своє майбутнє, вільне від зовнішнього втручання", – сказано у заяві.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у понеділок заявив, що всі країни-члени НАТО погодилися щодо членства України, та акцентував: це питання не може бути частиною мирних переговорів між Києвом і Москвою.

Нещодавно в інтерв’ю ABC News спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що Сполучені Штати вважають справедливим побоювання Росії щодо розширення НАТО і готові обговорювати це.