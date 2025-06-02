Зеленський: Україна запрошена на саміт НАТО в Гаазі, формат обговорюють

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна була запрошена на саміт НАТО, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Zoom у понеділок, пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зеленський розповів журналістам про зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, яка відбулась раніше в понеділок.

"Нас запросили на саміт НАТО. Я думаю, це важливо", – додав він.

Глава держави не уточнив, як саме Україна буде представлена на саміті Альянсу, але сказав, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга говоритиме зі своїми колегами "щодо інфраструктури".

Раніше стало відомо, що через президента США Дональда Трампа у НАТО готують мінідекларацію саміту в Гаазі – ймовірно, без згадки України.

Також ЗМІ писали, що американська сторона нібито виступає проти запрошення Володимира Зеленського на саміт НАТО. Проте держсекретар США Марко Рубіо заперечив таку інформацію.