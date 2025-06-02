Зеленский: Украина приглашена на саммит НАТО в Гааге, формат обсуждается

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина была приглашена на саммит НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Zoom в понедельник, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Зеленский рассказал журналистам о встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, которая состоялась ранее в понедельник.

"Нас пригласили на саммит НАТО. Я думаю, это важно", – добавил он.

Глава государства не уточнил, как именно Украина будет представлена на саммите Альянса, но сказал, что министр иностранных дел Андрей Сибига будет говорить со своими коллегами "об инфраструктуре".

Ранее стало известно, что из-за президента США Дональда Трампа в НАТО готовят мини-декларацию саммита в Гааге – вероятно, без упоминания Украины.

Также СМИ писали, что американская сторона якобы выступает против приглашения Владимира Зеленского на саммит НАТО. Однако госсекретарь США Марко Рубио опроверг такую информацию.