Белый дом: Трамп открыт к встрече с Зеленским и Путиным

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что президент США Дональд Трамп не исключает участия в потенциальной встрече лидеров Украины и России по завершению развязанной РФ агрессии.

Об этом она сказала во время общения с журналистами на территории Белого дома в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Левитт напомнила слова Трампа о том, что "он открыт к" участию во встрече Зеленского и Путина, "если до этого дойдет".

"Но он хочет, чтобы оба лидера и обе стороны сели за стол переговоров. И мы видели, как они это сделали сегодня по просьбе президента Трампа", – добавила она.

Пресс-секретарь Белого дома в очередной раз повторила, что администрация президента США выступает за скорейшее завершение войны.

"Погибло слишком много людей. И президент хочет, чтобы эта война закончилась за столом переговоров. И он четко дал это понять обоим лидерам – как публично, так и в частном порядке", – отметила Левитт.

Турецкая сторона надеется, что сможет организовать встречу президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина в Стамбуле или в Анкаре, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Еще ранее идею встречи лидеров Турции, США, России и Украины от Анкары озвучил турецкий глава МИД Хакан Фидан.

Ее в понедельник поддержал президент Украины Владимир Зеленский.