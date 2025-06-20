ЗМІ: директорка Нацрозвідки США втрачає вплив у команді Трампа

Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард, ймовірно, втратила довіру президента Дональда Трампа через свою позицію щодо конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС.

Про це телеканалу NBC News стало відомо від джерел, пише "Європейська правда".

Телеканал нагадує, що Габбард є жорсткою противницею втручання США закордоном. Натомість Трамп наразі розглядає можливість долучитись до ударів Ізраїлю по ядерних об’єктах Ірану.

Кілька високопосадовців адміністрації заявили, що Габбард була відсторонена від внутрішніх обговорень з приводу конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

Навіть двоє її союзників, які розмовляли з NBC News, визнали, що її авторитет постраждав, коли 10 червня вона опублікувала відео після поїздки до Хіросіми, в якому було показано симуляцію руйнування американських міст в ході ядерної війни.

За словами співрозмовників телеканалу, це відео з попередженням небезпеки ядерної війни роздратувало Білий дім.

Габбард не взяла участі у зустрічі високопосадовців 8 червня в Кемп-Девіді, президентській резиденції в штаті Меріленд, де обговорювалися напружені відносини між Ізраїлем та Іраном, що викликало нові питання щодо її статусу в адміністрації.

Представник Білого дому повідомив NBC News, що Габбард була відсутня лише тому, що мала взяти участь у запланованих навчаннях як членкиня Національної гвардії.

Двоє представників адміністрації розповіли, що Габбард давно використовує свою публічну платформу для протидії воєнним діям США проти Ірану і працює за лаштунками, намагаючись знайти дипломатичне рішення.

В одному випадку Габбард намагалася заручитися допомогою європейських союзників, які мають канали зв'язку з Тегераном, повідомило одне з джерел.

Водночас союзники Габбард наполягають на тому, що, незважаючи на деяку напруженість у Білому домі, частина реакції громадськості є перебільшеною.

Крім того, ніхто з опитаних NBC News не очікує, що вона залишить адміністрацію через політику президента щодо Ірану, навіть якщо вона включатиме залучення США.

"Твердження, що вона піде у відставку, якщо президент вирішить вжити прямих заходів щодо Ірану, є неправдивими", – сказав співрозмовник.

Директорка Нацрозвідки Тулсі Габбард у березні повідомила законодавцям, що американські розвідувальні агентства дійшли висновку, що Іран не прийняв рішення про створення ядерної зброї, але має запаси збагаченого урану, що значно перевищують потреби для цивільних цілей.

Як відомо, коли Трампу нагадали про березневий коментар Габбард, той відмахнувся: "Мені байдуже, що вона сказала".

У середу Трамп залишив без відповіді запитання стосовно потенційної участі Сполучених Штатів в ударах Ізраїлю по іранських цілях, а наступного дня заявив, що ухвалить рішення про подальші дії щодо Ірану через два тижні.