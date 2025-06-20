СМИ: директор Национальной разведки США теряет влияние в команде Трампа

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард, вероятно, потеряла доверие президента Дональда Трампа из-за своей позиции по конфликту между Израилем и ХАМАС.

Об этом телеканалу NBC News стало известно из источников, пишет "Европейская правда".

Телеканал напоминает, что Габбард является жесткой противницей вмешательства США за рубежом. В то же время Трамп в настоящее время рассматривает возможность присоединиться к ударам Израиля по ядерным объектам Ирана.

Несколько высокопоставленных чиновников администрации заявили, что Габбард была отстранена от внутренних обсуждений по поводу конфликта между Израилем и Ираном.

Даже двое ее союзников, которые разговаривали с NBC News, признали, что ее авторитет пострадал, когда 10 июня она опубликовала видео после поездки в Хиросиму, в котором была показана симуляция разрушения американских городов в ходе ядерной войны.

По словам собеседников телеканала, это видео с предупреждением об опасности ядерной войны раздражило Белый дом.

Габбард не приняла участия во встрече высокопоставленных чиновников 8 июня в Кэмп-Дэвиде, президентской резиденции в штате Мэриленд, где обсуждались напряженные отношения между Израилем и Ираном, что вызвало новые вопросы относительно ее статуса в администрации.

Представитель Белого дома сообщил NBC News, что Габбард отсутствовала только потому, что должна была принять участие в запланированных учениях как член Национальной гвардии.

Двое представителей администрации рассказали, что Габбард давно использует свою публичную платформу для противодействия военным действиям США против Ирана и работает за кулисами, пытаясь найти дипломатическое решение.

В одном случае Габбард пыталась заручиться помощью европейских союзников, которые имеют каналы связи с Тегераном, сообщил один из источников.

В то же время союзники Габбард настаивают на том, что, несмотря на некоторую напряженность в Белом доме, часть реакции общественности является преувеличенной.

Кроме того, никто из опрошенных NBC News не ожидает, что она покинет администрацию из-за политики президента в отношении Ирана, даже если она будет включать вовлечение США.

"Утверждения, что она уйдет в отставку, если президент решит принять прямые меры в отношении Ирана, являются ложными", – сказал собеседник.

Директор Нацразведки Тулси Габбард в марте сообщила законодателям, что американские разведывательные агентства пришли к выводу, что Иран не принял решение о создании ядерного оружия, но имеет запасы обогащенного урана, значительно превышающие потребности для гражданских целей.

Как известно, когда Трампу напомнили о мартовском комментарии Габбард, тот отмахнулся: "Мне все равно, что она сказала".

В среду Трамп оставил без ответа вопрос о потенциальном участии Соединенных Штатов в ударах Израиля по иранским целям, а на следующий день заявил, что примет решение о дальнейших действиях в отношении Ирана через две недели.