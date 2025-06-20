Поліція Іспанії увірвалася в офіс партії влади на тлі корупційного скандалу

Іспанська поліція в п’ятницю, 20 червня, увірвалася до штаб-квартири Соціалістичної партії, щоб скопіювати електронну пошту колишнього партійного посадовця Сантоса Сердана, який подав у відставку на тлі масштабного антикорупційного розслідування.

Про це пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначається, візит був санкціонований суддею Леопольдо Пуенте, який веде справу, і офіційно не вважається рейдом.

Паралельно поліція також навідалася до дорожнього департаменту Міністерства транспорту. Раніше Сердан, а також колишній міністр транспорту Хосе Луїс Абалос і його помічник Кольдо Гарсія потрапили під підозру у справі про ймовірні хабарі за участі підрядників.

Поліція вже вивчає до 500 банківських рахунків, пов’язаних із фігурантами справи.

Очікується, що Абалос і Гарсія свідчитимуть наступного тижня, а Сердан викликаний до суду на 30 червня.

Нагадаємо, скандал почав розгоратися минулого тижня, коли у правоохоронних органах заявили про докази зв’язків між "третьою особою" у партії Сантосом Серданом з відкатами за державні контракти на певні роботи. На тлі розголосу Сердан пішов з керівництва партії та склав мандат у парламенті.

На цьому тлі, за даними ЗМІ, на прем'єр-міністра Педро Санчеса посилюється тиск з вимогою провести дострокові вибори.

Крім того, в парламенті Іспанії стались гарячі сутички із взаємними образами і нападками між керівною Соціалістичною партією, її коаліційними партнерами і опозиційними силами.