Топпосадовець партії премʼєра Іспанії пішов у відставку після звинувачень у корупції

Сантос Сердан, високопосадовець Соціалістичної робітничої партії (PSOE) прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, у четвер подав у відставку після висунутих проти нього звинувачень у корупції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

Сердан, третій за ієрархією посадовець PSOE, подав у відставку з усіх посад у парламенті та партії.

Це сталось після того, як суддя Верховного суду Іспанії запросив його дати свідчення у справі про неправомірну вигоду, яку чоловік міг отримати від державних контрактів.

Суддя заявив про докази можливої причетності Сердана до "неправомірного укладення" контрактів на виконання громадських робіт в обмін на винагороду.

Такі дії в Іспанії кваліфікуються як злочини, пов'язані з організованою злочинною групою та хабарництвом, за які передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

У своїй заяві Сантос Сердан зазначив, що йде у відставку, щоб присвятити свій час захисту своєї невинності.

"Я ніколи не скоював жодного злочину і не був співучасником жодного злочину. Я ще раз заявляю про свою невинність і вірю, що це стане очевидним після моїх свідчень", – сказав чоловік.

Відставка Сердана, який вважається наближеним до іспанського премʼєр-міністра, може ще більше похитнути стабільність нинішнього уряду.

Він опинився під загрозою після скандалу з витоком аудіозаписів, які, за твердженням опозиції, нібито доводять прагнення підірвати розслідування корупційних звинувачень проти самого Санчеса та його оточення.

Скандал розгорівся на тлі розслідування щодо дружини премʼєра Іспанії та його брата, а також членів його нинішнього і колишнього урядів.