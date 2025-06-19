В парламенті Іспанії стались гарячі сутички на тлі корупційного скандалу навколо прем’єра

В парламенті Іспанії напередодні стались гарячі сутички із взаємними образами і нападками між керівною Соціалістичною партією, її коаліційними партнерами і опозиційними силами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Крихкий коаліційний уряд Іспанії захитався після публікації минулого тижня сенсаційного звіту Цивільної гвардії, в якому були розкриті подробиці ймовірної корупційної схеми, що пов'язує Соціалістичну партію (PSOE) прем'єр-міністра Педро Санчеса з "мафіозними" операціями, в яких брали участь його близькі союзники і колишні члени уряду.

Депутати правоцентристської Народної партії стукали по своїх кріслах, вигукуючи "Відставка, відставка!", а лідер ультраправої партії Vox Сантьяго Абаскаль театрально покинув зал, відмовившись слухати промову Санчеса.

"Іспанців потрібно врятувати від вас, і вони насправді чекають на вашу заяву про відставку", – заявив лідер Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо, звертаючись до Санчеса.

В ході виступу у парламенті сам Санчес підтвердив політику нульової терпимості своєї партії до корупції та повторив, що проти його близьких соратників, яких звинувачують у розкраданні державних коштів, "вже вжито негайних і жорстких заходів".

У міру того як опозиція посилювала тон щодо Санчеса, молодші партнери по коаліції приєдналися до нападок і вимагали пояснень з приводу численних корупційних скандалів, які сколихнули уряд.

У знак "засудження" корупції в PSOE три депутати з лівої коаліційної партії Sumar не взяли участі в засіданні, серед них – її лідерка, віцепрем'єрка та міністерка праці Йоланда Діас.

Після напруженої парламентської сесії рано вранці Санчес провів окремі зустрічі з лідерами каталонської партії ERC, а також баскських сил Bildu та PNV, щоб забезпечити їхню парламентську підтримку до виборів 2027 року в обмін на нібито майбутні політичні поступки.

Скандал почав розгоратися минулого тижня, коли у правоохоронних органах заявили про докази зв’язків між "третьою особою" у партії Сантосом Серданом з відкатами за державні контракти на певні роботи. На тлі розголосу Сердан пішов з керівництва партії та склав мандат у парламенті.

На цьому тлі, за даними ЗМІ, на Санчеса посилюється тиск з вимогою провести дострокові вибори.