Полиция Испании ворвалась в офис правящей партии на фоне коррупционного скандала

Испанская полиция в пятницу, 20 июня, ворвалась в штаб-квартиру Социалистической партии, чтобы скопировать электронную почту бывшего партийного чиновника Сантоса Сердана, который подал в отставку на фоне масштабного антикоррупционного расследования.

Об этом пишет агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Как отмечается, визит был санкционирован судьей Леопольдо Пуэнте, который ведет дело, и официально не считается рейдом.

Параллельно полиция также наведалась в дорожный департамент Министерства транспорта. Ранее Сердан, а также бывший министр транспорта Хосе Луис Абалос и его помощник Кольдо Гарсия попали под подозрение по делу о вероятных взятках с участием подрядчиков.

Полиция уже изучает до 500 банковских счетов, связанных с фигурантами дела.

Ожидается, что Абалос и Гарсия будут давать показания на следующей неделе, а Сердан вызван в суд на 30 июня.

Напомним, скандал начал разгораться на прошлой неделе, когда в правоохранительных органах заявили о доказательствах связей между "третьим лицом" в партии Сантосом Серданом с откатами за государственные контракты на определенные работы. На фоне огласки Сердан ушел из руководства партии и сложил мандат в парламенте.

На этом фоне, по данным СМИ, на премьер-министра Педро Санчеса усиливается давление с требованием провести досрочные выборы.

Кроме того, парламенте Испании произошли горячие столкновения со взаимными оскорблениями и нападками между правящей Социалистической партией, ее коалиционными партнерами и оппозиционными силами.