Іспанія запевняє у відданості НАТО після прохання Санчеса послабити оборонні вимоги

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що її країна повністю віддана НАТО – наступного дня після того, як Мадрид звернувся до Альянсу з проханням звільнити Іспанію від запропонованого збільшення цільового показника оборонних витрат до 5% від ВВП.

Її слова цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

У Мадриді у п’ятницю, 10 червня, Роблес виступила із заявою про те, що Іспанія – "надійний і відповідальний союзник".

Це сталося після того, як прем’єр-міністр країни Педро Санчес надіслав листа генеральному секретареві НАТО Марку Рютте з проханням розглянути "гнучкішу формулу", яка б або зробила нову ціль необов’язковою, або виключила Іспанію з її застосування.

"Іспанія та її збройні сили – це серйозний, надійний і відповідальний союзник, який повністю відданий Європейському Союзу та Північноатлантичному альянсу. Ніхто не може це поставити під сумнів", – заявила глава Міноборони країни.

Наразі Іспанія значно відстає від інших західних країн, виділяючи на оборонні витрати лише близько 1,3% ВВП, що значно нижче за поточну мету НАТО у 2%. Вона запропонувала мету у 2,1%.

Раніше Роблес заявляла, що Іспанія дотримується свого плану щодо видатків на оборону в розмірі 2% ВВП. При цьому вона зазначала, що Іспанія не буде ветувати рішення НАТО про підвищення цільового рівня витрат на оборону під час саміту в Гаазі.

Однак 19 червня стало відомо, що Іспанія докладе зусиль, щоб заблокувати план Рютте на саміті в Гаазі.

Тим часом міністр оборони США Піт Гегсет впевнений, що члени НАТО підтримають вимогу американського президента Дональда Трампа щодо збільшення витрат на оборону до 5% від ВВП.

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