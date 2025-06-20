Испания заявляет о приверженности НАТО после просьбы Санчеса ослабить оборонные требования

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что ее страна полностью предана НАТО – на следующий день после того, как Мадрид обратился к Альянсу с просьбой освободить Испанию от предложенного увеличения целевого показателя оборонных расходов до 5% от ВВП.

Ее слова цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

В Мадриде в пятницу, 10 июня, Роблес выступила с заявлением о том, что Испания – "надежный и ответственный союзник".

Это произошло после того, как премьер-министр страны Педро Санчес направил письмо генеральному секретарю НАТО Марку Рютте с просьбой рассмотреть "более гибкую формулу", которая бы либо сделала новую цель необязательной, либо исключила Испанию из ее применения.

"Испания и ее вооруженные силы – это серьезный, надежный и ответственный союзник, полностью преданный Европейскому Союзу и Североатлантическому альянсу. Никто не может это поставить под сомнение", – заявила глава Минобороны страны.

В настоящее время Испания значительно отстает от других западных стран, выделяя на оборонные расходы лишь около 1,3% ВВП, что значительно ниже текущей цели НАТО в 2%. Она предложила цель в 2,1%.

Ранее Роблес заявляла, что Испания придерживается своего плана по расходам на оборону в размере 2% ВВП. При этом она отмечала, что Испания не будет ветировать решение НАТО о повышении целевого уровня расходов на оборону во время саммита в Гааге.

Однако накануне стало известно, что Испания приложит усилия, чтобы заблокировать план Рютте на саммите в Гааге.

Между тем министр обороны США Пит Хегсет уверен, что члены НАТО поддержат требование американского президента Дональда Трампа об увеличении расходов на оборону до 5% от ВВП.

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