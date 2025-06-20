Британія готує чартерні рейси для евакуації громадян з Ізраїлю

Уряд Великої Британії планує організувати чартерні рейси для вивезення своїх громадян з Ізраїлю на тлі поглиблення кризи в регіоні.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує The Guardian.

Громадянам Британії, які перебувають в Ізраїлі або на окупованих палестинських територіях, рекомендують зареєструвати свою присутність у Міністерстві закордонних справ, щоб отримати подальші інструкції щодо евакуації.

"Ми закликаємо британських громадян і надалі реєструвати свою присутність в Ізраїлі та на окупованих палестинських територіях, щоб ми могли підтримувати з ними зв’язок і надати подальші вказівки щодо цих рейсів", – зазначив речник уряду.

У Лондоні наголосили, що уряд працює у тісній координації з ізраїльською стороною, щоб організувати транспорт після відновлення повітряного сполучення.

Очікується, що міністр закордонних справ найближчим часом офіційно оголосить про початок евакуаційної операції з аеропорту Тель-Авіва.

Тим часом міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі у п’ятницю перебуває у Женеві для переговорів з Іраном щодо його ядерної програми.

Президент США Дональд Трамп 19 червня дав два тижні на прийняття рішення про те, чи приєднаються США до ізраїльських атак на Іран.

Європейські лідери сподіваються, що ескалації вдасться уникнути, якщо до того часу буде знайдено дипломатичне рішення. Президент Франції Емманюель Макрон розкрив деталі пропозиції з чотирьох пунктів, яку висунуть Ірану в Женеві.