ЗМІ: Білий дім відхилив кандидатуру Пентагона на посаду голови Агентства національної безпеки

Білий дім не підтримав кандидатуру генерал-лейтенанта Річарда Енгла, якого Пентагон планував призначити директором Агентства національної безпеки (АНБ) США та керівником Кіберкомандування.

Про це повідомили троє обізнаних співрозмовників виданню Politico, пише "Європейська правда".

Через те, що у американського президента Дональда Трампа не підтримали кандидатуру на посаду глави АНБ, керівництво одного з найвпливовіших розвідувальних відомств США й надалі залишається вакантним.

Енгл, кадровий військовий із Сил спеціальних операцій, мав підтримку міністра оборони Піта Гегсета й директорки Національної розвідки Тулсі Габбард – про це повідомив один посадовців американської розвідки, а також двоє колишніх співробітників у сфері нацбезпеки.

Чому Білий дім не погодив кандидатуру Енгла або чи відбулось його особисте інтерв’ю із Трампом – наразі невідомо.

Як нагадало видання, Трамп звільнив колишнього керівника АНБ генерала Тімоті Гога й його заступника в квітні цього року без пояснень.

Адміністрація Трампа вже тривалий час шукає постійного керівника для провідної агенції радіоелектронної розвідки, особливо в умовах війни між Ізраїлем та Іраном.

Видання зазначило, що Енгл не мав типового для цієї посади профілю. Він очолює командування Сил спеціальних операцій союзників у Європі, а в 2019 році виконував обов’язки заступника командувача Кіберкомандування армії США. Тому його досвід у сфері кібербезпеки й розвідки є меншим, ніж у попередніх керівників АНБ – Тімоті Гога й Пола Накасоне.

Посада керівника АНБ одночасно передбачає управління Кіберкомандуванням США ("подвійний капелюх"). З огляду на це, адміністрація Трампа розглядала можливість перегляду цієї структури, однак Гегсет запевнив, що наразі діючий формат залишається в силі. Для затвердження керівника АНБ потрібне схвалення Сенату.

Двоє колишніх копосадовців із питань національної безпеки в адміністрації Трампа зазначили, що Енгл зустрічався із Гегсетом на конференції Сил спеціальних операцій у Тампі на початку минулого місяця.

Варто звернути увагу, що нещодавно ЗМІ писали, що Габбард, ймовірно, втратила довіру Трампа через свою позицію щодо конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС.

Зазначимо, що вона у березні повідомила законодавцям, що американські розвідувальні агентства дійшли висновку, що Іран не прийняв рішення про створення ядерної зброї, але має запаси збагаченого урану, що значно перевищують потреби для цивільних цілей.

Як відомо, коли Трампу нагадали про березневий коментар Габбард, той відмахнувся: "Мені байдуже, що вона сказала".

Цього тижня Трамп залишив без відповіді запитання стосовно потенційної участі Сполучених Штатів в ударах Ізраїлю по іранських цілях, а наступного дня заявив, що ухвалить рішення про подальші дії щодо Ірану через два тижні.