СМИ: Белый дом отклонил кандидатуру Пентагона на пост главы Агентства национальной безопасности

Белый дом не поддержал кандидатуру генерал-лейтенанта Ричарда Энгла, которого Пентагон планировал назначить директором Агентства национальной безопасности (АНБ) США и руководителем Киберкомандования.

Об этом сообщили три информированных собеседника изданию Politico, пишет "Европейская правда".

Из-за того, что у американского президента Дональда Трампа не поддержали кандидатуру на пост главы АНБ, руководство одного из самых влиятельных разведывательных ведомств США по-прежнему остается вакантным.

Энгл, кадровый военный из Сил специальных операций, имел поддержку министра обороны Пита Хэгсета и директора Национальной разведки Тулси Габбард – об этом сообщил один из чиновников американской разведки, а также двое бывших сотрудников в сфере нацбезопасности.

Почему Белый дом не согласовал кандидатуру Энгла или состоялось ли его личное интервью с Трампом – пока неизвестно.

Как напомнило издание, Трамп уволил бывшего руководителя АНБ генерала Тимоти Хога и его заместителя в апреле этого года без объяснений.

Администрация Трампа уже длительное время ищет постоянного руководителя для ведущего агентства радиоэлектронной разведки, особенно в условиях войны между Израилем и Ираном.

Издание отметило, что Энгл не имел типичного для этой должности профиля. Он возглавляет командование Сил специальных операций союзников в Европе, а в 2019 году исполнял обязанности заместителя командующего Киберкомандованием армии США. Поэтому его опыт в сфере кибербезопасности и разведки меньше, чем у предыдущих руководителей АНБ – Тимоти Гога и Пола Накасоне.

Должность руководителя АНБ одновременно предусматривает управление Киберкомандованием США ("двойная шляпа"). Учитывая это, администрация Трампа рассматривала возможность пересмотра этой структуры, однако Хегсет заверил, что пока действующий формат остается в силе. Для утверждения руководителя АНБ необходимо одобрение Сената.

Двое бывших сотрудников по вопросам национальной безопасности в администрации Трампа отметили, что Энгл встречался с Хегсетом на конференции Сил специальных операций в Тампе в начале прошлого месяца.

Стоит обратить внимание, что недавно СМИ писали, что Габбард, вероятно, потеряла доверие Трампа из-за своей позиции по конфликту между Израилем и ХАМАС.

Отметим, что в марте она сообщила законодателям, что американские разведывательные агентства пришли к выводу, что Иран не принял решение о создании ядерного оружия, но имеет запасы обогащенного урана, значительно превышающие потребности для гражданских целей.

Как известно, когда Трампу напомнили о мартовском комментарии Габбард, тот отмахнулся: "Мне все равно, что она сказала".

На этой неделе Трамп оставил без ответа вопрос о потенциальном участии Соединенных Штатов в ударах Израиля по иранским целям, а на следующий день заявил, что примет решение о дальнейших действиях в отношении Ирана через две недели.