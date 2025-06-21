Вночі у Франції стався блекаут на державному телебаченні

У Франції неполадки у системі кондиціонування призвели до нічної перерви в трансляції каналів державного мовника – групи France Télévisions.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Як зазначається, від поломки постраждав й цілодобовий інформаційний канал France Info.

"Серйозна поломка системи кондиціонування в серверних, де розміщені обладнання для мовлення France 2, France 3, France 4, France 5 та France Info, спричинила збій у запланованому ефірі близько опівночі.

У заяві наголосили, що команди France Télévisions були мобілізовані протягом усієї ночі, щоб забезпечити поступове повернення до нормального мовлення.

"Однак під час інциденту було пошкоджено частину обладнання виробничої диспетчерської France Info, і канал наразі не може відновити пряме мовлення", – написала група раніше вранці.

Прямий ефір новинного телеканалу вдалось повернути згодом, близько 10 ранку.

Нагадаємо, нещодавно масштабне відключення електроенергії 28 квітня зачепило Піренейський півострів і завдало економіці Іспанії збитків на суму близько 1,6 млрд євро.

В урядовому звіті зазначили, що помилка в розрахунках з боку Redeia була одним з чинників, які завадили мережі впоратися зі стрибком напруги, що й спричинило аварію.

Водночас Redeia не погодився з цим.