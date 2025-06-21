Ночью во Франции произошел блэкаут на государственном телевидении
Во Франции неполадки в системе кондиционирования привели к ночному перерыву в трансляции каналов государственного вещателя – группы France Télévisions.
Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".
Как отмечается, от поломки пострадал и круглосуточный информационный канал France Info.
"Серьезная поломка системы кондиционирования в серверных, где размещено оборудование для вещания France 2, France 3, France 4, France 5 и France Info, привела к сбою в запланированном эфире около полуночи.
В заявлении подчеркнули, что команды France Télévisions были мобилизованы в течение всей ночи, чтобы обеспечить постепенное возвращение к нормальному вещанию.
"Однако во время инцидента была повреждена часть оборудования производственной диспетчерской France Info, и канал пока не может возобновить прямое вещание", – написала группа ранее утром.
Прямой эфир новостного телеканала удалось вернуть позже, около 10 утра.
Напомним, недавно масштабное отключение электроэнергии 28 апреля затронуло Пиренейский полуостров и нанесло экономике Испании ущерб на сумму около 1,6 млрд евро.
В правительственном отчете отметили, что ошибка в расчетах со стороны Redeia была одним из факторов, которые помешали сети справиться с скачком напряжения, что и привело к аварии.
В то же время Redeia не согласилась с этим.