Ночью во Франции произошел блэкаут на государственном телевидении

Во Франции неполадки в системе кондиционирования привели к ночному перерыву в трансляции каналов государственного вещателя – группы France Télévisions.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, от поломки пострадал и круглосуточный информационный канал France Info.

"Серьезная поломка системы кондиционирования в серверных, где размещено оборудование для вещания France 2, France 3, France 4, France 5 и France Info, привела к сбою в запланированном эфире около полуночи.

В заявлении подчеркнули, что команды France Télévisions были мобилизованы в течение всей ночи, чтобы обеспечить постепенное возвращение к нормальному вещанию.

"Однако во время инцидента была повреждена часть оборудования производственной диспетчерской France Info, и канал пока не может возобновить прямое вещание", – написала группа ранее утром.

Прямой эфир новостного телеканала удалось вернуть позже, около 10 утра.

Напомним, недавно масштабное отключение электроэнергии 28 апреля затронуло Пиренейский полуостров и нанесло экономике Испании ущерб на сумму около 1,6 млрд евро.

В правительственном отчете отметили, что ошибка в расчетах со стороны Redeia была одним из факторов, которые помешали сети справиться с скачком напряжения, что и привело к аварии.

В то же время Redeia не согласилась с этим.