У Лондоні зібрався великий протест на підтримку Палестини і проти бомбардувань Ірану

Тисячі протестувальників вийшли на вулиці Лондона в рамках масштабної демонстрації на підтримку Палестини та проти ударів Ізраїлю по Ірану.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", інформує The Guardian.

Учасники акції несли палестинські прапори та скандували гасла: "Свободу Палестині", "Ні окупації, Ізраїль – терористична держава", "Припиніть бомбардування Ірану", "Руки геть від Ірану".

фото: PA

Під час проходження повз контрпротестувальників, яких зібрала проізраїльська група Stop The Hate біля мосту Ватерлоо, багато учасників вигукували "Сором вам!".

Ситуацію на місці контролюють правоохоронці. Про інциденти чи затримання наразі не повідомляють.

Нагадаємо, у п’ятницю пропалестинські активісти вдерлися на базу ВПС Британії та пошкодили літаки.

Міністр оборони Британії Джон Гілі розпорядився провести розслідування та перегляд системи безпеки на базах після інциденту.