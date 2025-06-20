Глава Міноборони Британії розпорядився провести розслідування щодо інциденту на базі ВПС

Міністр оборони Британії Джон Гілі розпорядився провести розслідування та перегляд системи безпеки на базах після того, як на базу Королівських військово-повітряних сил у центральній Англії проникли пропалестинські активісти та пошкодили два військові літаки.

Про це він написав у Х, передає "Європейська правда".

Гілі заявив, що вандалізм літаків Королівських ВПС є абсолютно неприпустимим.

"Мене глибоко непокоїть те, що сталося, і я розпорядився провести розслідування та перегляд системи безпеки на наших базах у ширшому контексті", – написав глава Міноборони Британії.

Він акцентував, що ці літаки використовуються британськими військовими "для підтримки безпеки та миру в усьому світі".

"Ця акція жодним чином не сприяє ані допомозі Газі, ані нашим зусиллям із досягнення миру та стабільності на Близькому Сході", – додав Гілі.

У п’ятницю, 20 червня, Palestine Action повідомила, що її активісти начебто потрапили на базу Брайз Нортон в Оксфордширі та залишили її непоміченими.

У своїй заяві пропалестинська група написала, що активісти "застосували перероблені вогнегасники, щоб розпилити червону фарбу в турбінні двигуни двох літаків Airbus Voyager, а також завдали додаткових пошкоджень за допомогою ломів".

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав такі дії ганебними.