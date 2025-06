Пропалестинські активісти вдерлися на базу ВПС Британії та пошкодили літаки

Пропалестинські активісти у Великій Британії заявили, що в п’ятницю, 20 червня, начебто проникли на базу Королівських військово-повітряних сил у центральній Англії та пошкодили два військові літаки.

Про це заявила група Palestine Action у Х, передає "Європейська правда".

У п’ятницю, 20 червня, Palestine Action повідомила, що її активісти начебто потрапили на базу Брайз Нортон в Оксфордширі та залишили її непоміченими.

"З цієї бази щодня відправляються рейси на авіабазу ВПС Великої Британії Акротірі на Кіпрі. З Кіпру британські літаки збирають розвіддані, заправляють винищувачі та транспортують зброю для скоєння геноциду в Газі", – йдеться у дописі.

У своїй заяві пропалестинська група написала, що активісти "застосували перероблені вогнегасники, щоб розпилити червону фарбу в турбінні двигуни двох літаків Airbus Voyager, а також завдали додаткових пошкоджень за допомогою ломів".

"Червону фарбу, яка символізує пролиту палестинську кров, було також розпилено на злітно-посадкову смугу, а на місці залишили прапор Палестини. Обидва активісти змогли уникнути затримання і втекти від охорони", – йдеться у заяві.

