В Лондоне собрался большой протест в поддержку Палестины и против бомбардировок Ирана

Тысячи протестующих вышли на улицы Лондона в рамках масштабной демонстрации в поддержку Палестины и против ударов Израиля по Ирану.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", информирует The Guardian.

Участники акции несли палестинские флаги и скандировали лозунги: "Свободу Палестине", "Нет оккупации, Израиль – террористическое государство", "Прекратите бомбардировки Ирана", "Руки прочь от Ирана".

фото: PA

Во время прохождения мимо контрпротестующих, которых собрала произраильская группа Stop The Hate возле моста Ватерлоо, многие участники выкрикивали "Позор вам!".

Ситуацию на месте контролируют правоохранители. Об инцидентах или задержаниях пока не сообщается.

Напомним, в пятницу пропалестинские активисты ворвались на базу ВВС Великобритании и повредили самолеты.

Министр обороны Великобритании Джон Гили распорядился провести расследование и пересмотреть систему безопасности на базах после инцидента.