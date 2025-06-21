Іранські хакери здійснили масштабну кібератаку проти Албанії

Іранське хакерське угруповання Homeland Justice, пов’язане з Корпусом вартових Ісламської революції (IRGC), провело масштабну кібератаку на Албанію.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Зловмисники атакували цифрову інфраструктуру столиці країни Тирани, паралізувавши роботу міських сервісів. Про це вони повідомили у Telegram, заявивши, що це "лише початок".

"Муніципальні служби Тирани паралізовані – і це ваш власний вибір", – йдеться у повідомленні хакерів, які таким чином помстилися за те, що Албанія приймає на своїй території близько 3 тисяч членів іранської ліворадикальної опозиційної організації Моджахедін-е Халк (MEK), яка перебуває у вигнанні.

Група Homeland Justice також опублікувала скриншоти з даними про сервери, обліковими записами працівників, а також особисту інформацію жителів Тирани, супроводжуючи їх погрозами: "Ваші дії коштуватимуть вам дорого".

MEK базується в Албанії з 2013 року, коли на прохання уряду США в місті Манез був збудований спеціальний табір для опозиціонерів. Цей об'єкт неодноразово відвідували американські офіційні особи, зокрема тодішній віцепрезидент Майк Пенс.

У 2023 році албанська поліція провела обшук у таборі після отримання інформації про діяльність іранських спецслужб на його території.

За повідомленнями албанських ЗМІ, сайт міської адміністрації Тирани залишався недоступним і в суботу вдень. Збій у роботі серверів може спричинити серйозні перебої в транспортному обслуговуванні, видачі паспортів і водійських прав, а також поставити під загрозу особисті дані майже 800 тисяч мешканців.

Нагадаємо, в лютому Албанія звинуватила проіранських хакерів у кібератаці на відомство статистики.