Албанія звинуватила проіранських хакерів у кібератаці на відомство статистики

Органи кібербезпеки Албанії заявили, що хакерська група, спонсорована урядом Ірану, здійснила атаку на Інститут статистики країни на початку лютого.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Національне управління електронної сертифікації та кібербезпеки звинуватило Homeland Justice, "зловмисну групу, спонсоровану іранським урядом", в атаці, яка зачепила 40 комп'ютерів.

1 лютого Інститут статистики Албанії повідомив, що став об'єктом "складної кібератаки" та що деякі його системи постраждали.

Албанія і раніше звинувачувала Іран в подібних атаках. Після кібернападу в липні 2022 року уряд звинуватив у ній Міністерство закордонних справ Ірану.

Вважали, що атака була здійснена у відповідь на те, що Албанія надала притулок членам іранської опозиційної групи "Народні моджахеди Ірану". Це змусило уряд розірвати дипломатичні відносини з Іраном.

Федеральне бюро розслідувань США та Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури визначили Homeland Justice як "іранських державних кіберакторів".

МЗС Ірану заперечило свою причетність до цієї атаки. Сполучені Штати, НАТО та Євросоюз підтримали Албанію в цій суперечці.

Наприкінці грудня парламент Албанії повідомив, що зазнав кібератаки, хакери намагалися отримати доступ до його даних і знищити їх, тимчасово зупинивши його роботу.

Місцеві ЗМІ повідомили, що кібератакам з боку іранських хакерів під назвою Homeland Justice також піддалися оператор мобільного зв'язку і авіакомпанія.

У червні 2023 року албанська влада провела рейд у таборі для членів групи "Народні моджахеди Ірану", щоб вилучити комп'ютерні пристрої, ймовірно, пов'язані із забороненою політичною діяльністю. Під час рейду загинула одна людина.